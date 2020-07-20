Чехи відмовилися купувати українські тролейбуси

З 2019 року дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» в консорціумі з чеською компанією TRAM FOR ENVI s.r.o. розпочало подавати документи на тендери у Чеській Республіці, пропонуючи низькопідлогові 12-ти метрові тролейбуси з автономним ходом на базі «Богдан Т70117».

Про це повідомили у пресслужбі Богдан.

Нещодавно стало відомо, що транспортна компанія «Острава», скасувала тендер на закупівлю 12 тролейбусів для міста, який був оголошений ще 2019 року. За попередньою інформацією, пропозиція «Богдан Моторс» та TRAM FOR ENVI s.r.o. була більш вигідною. В той же час, запропонований тролейбус від українського виробника повністю адаптований до вимог ЄС та галузевих вимог, чинних у Чеській Республіці.

З цього приводу у компанії «Богдан Моторс» висловили занепокоєння, але в той же час заявили, що не збираються відмовлятися від участі у тендерах країн Європи, адже цей досвід вкрай важливий для українського виробника. Довести свою продукцію до вимог Євросоюзу та постачати туди достатньо високотехнологічні вироби – це безцінний досвід і єдиний шлях розвитку для підприємств компанії.

Поважаючи законодавство країни замовника та цілком погоджуючись з необхідністю складної процедури виконання замовлення, коли йдеться про державні або комунальні кошти, «Богдан Моторс» звертає увагу українських державних інституцій на цей випадок, як на приклад пріоритетності у роботі органів державної влади.