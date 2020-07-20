Китайский конкурент Tesla получил $500 миллионов финансирования

Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors привлек $500 млн нового финансирования на фоне продолжающегося роста конкуренции на китайском рынке. Об этом сообщает CNBC.

Китайский конкурент Tesla получил $500 миллионов финансирования

Кто инвестор

Финансирование поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China.

В ноябре 2019 года компания также получила $400 млн наличными от инвесторов, среди которых был китайский производитель смартфонов Xiaomi.

Что происходит на рынке элеткрокаров

Рынок элеткрокаров в Китае серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июне продажи новых электрокаров упали на 33,1% в годовом выражении.

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