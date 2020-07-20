В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)

В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)

На одном из съездов с Шулявского путепровода в связи с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия было ограничено движения. Некоторые водители, проигнорировав ограничения, прорвались через ограждения и проехали по свежеуложенному асфальту.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный”.

На выходных в Киеве в рамках реконструкции Шулявского путепровода был уложен верхний слой асфальта на съездах с путепровода. На время проведения работ движение по съездам было закрыто. Однако, кто-то отодвинул один из блоков ограждения и некоторые водители, игнорируя ограничение движения, поехали по только что уложенному асфальту. 

Пока неизвестно, был ли нанесен ущерб свежему асфальтовому покрытию.

Ранее KV сообщала, что в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода там будут ограничивать движение транспорта.

Фото: скриншот видео.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Український мотоцикл, який розганявся до 250 км/год
С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видеоС 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
Пьяная женщина устроила в Киеве ДТП и разделась перед полицейскимиПьяная женщина устроила в Киеве ДТП и разделась перед полицейскими
В Киеве водителя приговорили к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходеВ Киеве водителя приговорили к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе
В Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минированииВ Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании
В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)
Движение транспорта на путепроводе в Деснянском районе Киева будет ограничено до 1 августа
Кортеж Порошенко нарушил ПДД в Киеве: фото и видеоКортеж Порошенко нарушил ПДД в Киеве: фото и видео
В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)
В Киеве камеры автофиксации начали распознавать больше видов нарушений ПДДВ Киеве камеры автофиксации начали распознавать больше видов нарушений ПДД
В Киеве за сутки сгорело три автомобиля (фото)В Киеве за сутки сгорело три автомобиля (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости