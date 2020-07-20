В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)

На одном из съездов с Шулявского путепровода в связи с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия было ограничено движения. Некоторые водители, проигнорировав ограничения, прорвались через ограждения и проехали по свежеуложенному асфальту.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный”.

На выходных в Киеве в рамках реконструкции Шулявского путепровода был уложен верхний слой асфальта на съездах с путепровода. На время проведения работ движение по съездам было закрыто. Однако, кто-то отодвинул один из блоков ограждения и некоторые водители, игнорируя ограничение движения, поехали по только что уложенному асфальту.

Пока неизвестно, был ли нанесен ущерб свежему асфальтовому покрытию.

Ранее KV сообщала, что в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода там будут ограничивать движение транспорта.

Фото: скриншот видео.