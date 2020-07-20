Продажи автомобилей в Европе упали на 22%

В июне 2020 регистрации новых легковых авто в ЕС составили 949 722 единицы - это на 22,3% меньше по сравнению с июнем 2019 года (1,2 млн авто).



Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные ACEA (Европейской ассоциации производителей автомобилей).



"Все рынки ЕС продолжили демонстрировать значительное снижение в июне, при этом Франция (+1,2%) была единственным исключением из этого правила. Последнее можно объяснить новыми мерами стимулирования продаж автомобилей с низким уровнем выбросов, которые были введены правительством Франции в начале июня. В Испании (-36,7%), Германии (-32,3%) и Италии (-23,1%) в прошлом месяце было зафиксировано двузначное падение", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на 1-м месте среди стран ЕС по количеству регистраций новых легковых авто Франция - 233 814 авто.



Далее идет Германия - 220 272 авто, замыкает топ-3 Италия (132 457 новых легковых авто).



Среди европейских производителей традиционно лидирует VW Group (229 973 авто, падение на 24,8%), на втором месте - PSA Group (148 546 авто, -28,3% к прошлогодним показателям), на третьем - RENAULT Group: 147 488 шт. (падение -15,7%).

