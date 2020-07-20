В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)

В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)

В Сети разместили видео, в котором показано «кладбище евроблях», брошенных в приграничном словацком селе Убля. Эти машины не смогли ввезти в Украину.

Украинцы начали бросать «евробляхи» в приграничных словацких селах после того, как в 2018 году в Украине вступили в силу новые правила растаможки. Легализовать по новым правилам машины на еврономерах для многих жителей нашей страны оказалось слишком дорого. Поэтому некоторые бросили машины прямо возле границы.

Ранее в прессе писали, что в селе Убля насчитывается до 300 брошенных «евроблях». Судя по видео, многие из них почти разобраны. С некоторых сняли зеркала и колеса. Большинство без номеров.

В Украине до сих пор не решили проблему автомобилей с иностранной регистрацией. Многие их владельцы надеются, что Верховная Рада утвердит законопроект, предусматривающий снижение стоимости растаможки. Сейчас в парламенте есть уже несколько таких законопроектов. Однако, до сих пор ни один из них не рассмотрен даже в первом чтении.


Максимов Віталій, Тудей

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