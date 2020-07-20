SkyUp сократил программу летней навигации из Украины

Авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран из Украины до 15 августа и сократила программу летней навигации-2020. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает Униан.

Фото: delo.ua

Какие рейсы отменили

«SkyUp частично оптимизирует летнюю программу, а по некоторым направлениям — откладывает старт полетов», — сказано в сообщении.

Авиакомпания отменила рейсы из Киева на Майорку, Тенерифе, в Ламецию-Терме (также рейсы из других регионов Украины), на Корфу, Закинтос, Катанию, в Пизу, Бари, Римини (также из регионов), из Одессы в Ереван, Батуми, Ираклион, Тбилиси, из Львова в Батуми, Ираклион, Париж, из Запорожья в Батуми, Ираклион, Прагу, Тбилиси, Тель-Авив, из Харькова в Париж.

Также по направлению Болгария отменяются рейсы в Варну.

Кроме того, откладывается старт полетов в Грецию, Португалию, Италию (кроме рейсов «Львов — Неаполь — Львов» 3, 7 и 10 августа), Испанию , Францию, на Кипр, в Чехию, Армению и Израиль до 15 августа.

В то же время с 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию (в Бургас), рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и 3 раза в неделю из Киева .

Что делать тем, кто купил билеты

Отмечается, что пассажиры, чьи рейсы отложены до 15 августа, могут изменить дату в течение года от даты вылета указанной в билете без дополнительных доплат.

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