Пьяная женщина устроила в Киеве ДТП и разделась перед полицейскими
В Киеве пьяная женщина за рулем Peugeot устроила на парковке ДТП. При этом, когда на место происшествия прибыли полицейские, дама подралась с ними. Однако и этим разбушевавшаяся "фурия" не ограничилась. Что было еще,
Происшествие случилось на парковке "Мегамаркета". Водительница, очевидно, пыталась выехать с парковки. Но поскольку глазомер у нее был нарушен из-за принятого спиртного, женщина "не вписалась" в свободное пространство и врезалась в один из припаркованных автомобилей.
Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Однако дама отреагировала на них своеобразно. Она задрала подол платья и
Полицейские пытались ее урезонить, однако эксгибиционистка затеяла с ними драку. Правоохранителям больше ничего не оставалось, как надеть на разбушевавшуюся даму наручники. При этом она кричала, что они делают ей больно и пыталась "качать права".
Женщину освободили от наручников лишь после того, как на место происшествия прибыл ее муж. В отличие от дамы он был трезв и адекватен. Полицейские составили на нарушительницу протокол и отдали красавицу мужу на поруки.
На днях еще один пьяный водитель отличился в Николаеве. Мужчина перепутал дорогу со стеной супермаркета и направил свой автомобиль в стену торгового заведения. К счастью, ни он, ни кто-нибудь другой при этом не пострадали. Водитель после совершенного ДТП был настолько бодр, что пытался убежать от полиции в одних трусах. В таком "наряде" он, оказывается, разъезжал за рулем.