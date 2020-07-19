Пьяная женщина устроила в Киеве ДТП и разделась перед полицейскими

В Киеве пьяная женщина за рулем Peugeot устроила на парковке ДТП. При этом, когда на место происшествия прибыли полицейские, дама подралась с ними. Однако и этим разбушевавшаяся "фурия" не ограничилась. Что было еще, рассказал журналист Влад Антонов в своем Facebook.

Происшествие случилось на парковке "Мегамаркета". Водительница, очевидно, пыталась выехать с парковки. Но поскольку глазомер у нее был нарушен из-за принятого спиртного, женщина "не вписалась" в свободное пространство и врезалась в один из припаркованных автомобилей.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Однако дама отреагировала на них своеобразно. Она задрала подол платья и легла прямо на парковке на асфальт.Так, с задранным подолом, она пыталась изобразить какой-то акробатический трюк, однако у нее это плохо получалось.

Полицейские пытались ее урезонить, однако эксгибиционистка затеяла с ними драку. Правоохранителям больше ничего не оставалось, как надеть на разбушевавшуюся даму наручники. При этом она кричала, что они делают ей больно и пыталась "качать права".

Женщину освободили от наручников лишь после того, как на место происшествия прибыл ее муж. В отличие от дамы он был трезв и адекватен. Полицейские составили на нарушительницу протокол и отдали красавицу мужу на поруки.

На днях еще один пьяный водитель отличился в Николаеве. Мужчина перепутал дорогу со стеной супермаркета и направил свой автомобиль в стену торгового заведения. К счастью, ни он, ни кто-нибудь другой при этом не пострадали. Водитель после совершенного ДТП был настолько бодр, что пытался убежать от полиции в одних трусах. В таком "наряде" он, оказывается, разъезжал за рулем.