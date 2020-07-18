“Укрзализныця” возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черновцами со следующей недели

“Укрзализныця” возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черновцами со следующей недели

“Укрзализныця” возобновила железнодорожное сообщение Киева с Черновцами. Билеты можно приобрести уже сейчас, а отправиться в путь – со следующей недели.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця”. 

Так, со следующей недели будут курсировать такие поезда:

- №136 / 135 Черновцы – Одесса ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;

- №702 / 701 ЛьвовЧерновцы будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

- №7 / 8 КиевЧерновцы будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.

Отмечается, что билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как сообщала KV, с 16 июля в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Напомним, в случае улучшения эпидемической ситуации “Укрзализныця” планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. В настоящее время “Укрзализныця” уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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