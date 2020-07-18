“Укрзализныця” возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черновцами со следующей недели
“Укрзализныця” возобновила железнодорожное сообщение Киева с Черновцами. Билеты можно приобрести уже сейчас, а отправиться в путь – со следующей недели.
Об этом
Так, со следующей недели будут курсировать такие поезда:
- №136 / 135 Черновцы – Одесса ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;
- №702 / 701 Львов – Черновцы будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);
- №7 / 8 Киев – Черновцы будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.
Отмечается, что билеты можно
Как сообщала
Напомним, в случае улучшения эпидемической ситуации “Укрзализныця” планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. В настоящее время “Укрзализныця” уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.
Фото: соцсети