Электромобили Nio ES6 и ES8 суммарно накатали свыше 800 млн км: больше, чем от Юпитера до Солнца

В то время как «читер» Илон Маск запускает электромобили Tesla прямо в космос, китайские автомобилисты накручивают рекордные километры по матушке Земле. Это шутка, но электромобили китайской компании Nio суммарно за три года наездили свыше 800 млн км, что больше среднего расстояния от Солнца до Юпитера.

Вчера компания Nio опубликовала статистику использования электромобилей ES6 и ES8 китайскими водителями. Модель ES8 поступила в продажу весной 2017 года, а модель ES6 начала продаваться 31 мая 2019 года. За всё время с начала продаж этих машин их владельцы наездили свыше 800 млн км.

Добиться столь высоких показателей компании помогло развёртывание сети станций по автоматической и быстрой замене аккумуляторов. Вместо длительной - около одного часа, - «быстрой» зарядке батарей, станции Nio автоматически заменяют разряженную тяговую батарею электромобиля на полностью заряженную. На эту процедуру требуется от трёх до пяти минут, что делает процесс зарядки крайне комфортным для водителя электрокара мероприятием.

По состоянию на 17 июля 2020 года 58 % владельцев электрокаров Nio проехали свыше 10 000 км каждый. В прошлом году 47 % водителей каждый день преодолевали свыше 50 км. Более того, с мая прошлого года некоторые из владельцев машин компании проехали более 140 000 км. Это как 3,5 раза объехать вокруг Земли. По заявлениям Nio на момент анонса новинок, электромобиль ES8 на полностью заряженном аккумуляторе может проехать до 355 км, а ES6 ? 510 км. Без станций по автоматической замене аккумуляторов первому было бы тяжело внести свой вклад в рекордный пробег электромобилей компании.

Отметим: электромобили открывают перед производителями не только возможность собирать интересную статистику, но также позволяют коллекционировать исчерпывающие данные об эксплуатации машин и дорогах. Это та информация, которая шаг за шагом приближает появление автопилотов и максимально облегчает управление автомобилем.



