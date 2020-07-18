Задержали таможенника, вымогавшего взятки за растаможку авто

Задержали таможенника, вымогавшего взятки за растаможку авто

Правоохранительные органы задержали начальника таможенного поста «Кучурган», который вымогал взятки у предпринимателей за растаможку автомобилей на иностранной регистрации, сообщает Офис генпрокурора.

Автомобили, проходившие растаможку в этом таможенном посту, доставлялись в Украину морским путем. Значит, речь может идти о битых машинах, которые украинцы покупают на американских онлайн-аукционах.

Руководитель таможенного поста создал целую схему поборов за растаможку машин. Правоохранители его задержали в момент получения взятки за растаможку пяти автомобилей с иностранными номерами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения таможеннику-взяточнику.

Напомним, что недавно на границе с Беларусью украинские таможенники конфисковали восемь б/у автомобилей, которые пытались ввезти в Украину. Их украинцы купили на американских аукционах. Таможенники пришли к выводу, что у машин поддельные документы.


Максимов Віталій, Тудей

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