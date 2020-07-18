Немцам начали "бесплатно" раздавать электромобили

Немцам начали бесплатно раздавать электромобили

В Германии компания Autohaus Koenig начала предоставлять электромобили Renault Zoe в лизинг почти бесплатно. Причина заключается в том, что местные власти предлагают субсидии на покупку электрокаров.

В частности, с июня 2020 года правительство Германии оплачивает 9000 евро от стоимости нового электрокара. Получается, что немцы теперь могут покупать такие машины на 9000 евро дешевле.

Поэтому электромобили Renault Zoe немцам начали предлагать в лизинг по цене 69 евро в месяц. Причем, первоначальный взнос не нужен. Лизинг действует три года. По окончании лизинга электрокар, на котором ездил немец, он может купить за 12 999 евро. Это заметно меньше, чем базовая цена нового Zoe, которая составляет 27 675 евро.

Autohaus Koenig за первые 20 дней этой акции отдал в лизинг 300 автомобилей Renault Zoe. Фактически – за очень небольшую цену.

Немцы могут взять недорого в лизинг еще один электрокар - Smart. Правда, нужен первоначальный взнос. Зато потом ежемесячно платить придется всего по 9,9 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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