С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео

Во всех украинских автошколах с 17 июля 2020 года в обязательном порядке будут записывать на видео теоретический экзамен на знание ПДД. Об этом рассказал Владимир Мартыненко, советник министра МВД .

По словам Мартыненко, ученики автошкол не смогут отказаться от того, чтобы теоретический экзамен проходил без видеофиксации. Эта норма станет обязательной.

Впервые МВД объявило о том, что будет происходить видеофиксация теоретического экзамена в автошколах еще в 2018 году. Ожидается, что это поможет улучшить подготовку водителей и в конечном итоге приведет к снижению количества ДТП.

Напомним, что в Украине весной текущего года из-за карантина почти два месяца не работали автошколы. Их работа возобновилась только в начале июня.

В группах должно быть не более 10 человек. Необходимо соблюдать правила карантина. На входе в автошколу и в учебных классах должно быть место для обработки рук спиртовыми антисептиками.