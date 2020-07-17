С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
Во всех украинских автошколах с 17 июля 2020 года в обязательном порядке будут записывать на видео теоретический экзамен на знание ПДД. Об этом рассказал Владимир Мартыненко, советник министра МВД.
По словам Мартыненко, ученики автошкол не смогут отказаться от того, чтобы теоретический экзамен проходил без видеофиксации. Эта норма станет обязательной.
Впервые МВД объявило о том, что будет происходить видеофиксация теоретического экзамена в автошколах еще в 2018 году. Ожидается, что это поможет улучшить подготовку водителей и в конечном итоге приведет к снижению количества ДТП.
Напомним, что в Украине весной текущего года из-за карантина почти два месяца не работали автошколы. Их работа возобновилась только в начале июня.
В группах должно быть не более 10 человек. Необходимо соблюдать правила карантина. На входе в автошколу и в учебных классах должно быть место для обработки рук спиртовыми антисептиками.