У мережі нагадали про унікальний український автомобіль «Лосеня»
На території України було виготовлено чимало цікавих моделей автомобілів. Серед них – унікальне саморобне авто «Лосеня».
Як стало відомо
Чоловік почав працювати над авто ще в середині 60-х років минулого століття. Він створив декілька унікальних автомобілів, але всі вони носили ім’я «Лосеня».
Автомобіль унікальний тим, що практично не має серійних деталей, лише двигун і трансмісію запозичив у ЗАЗа. Все решта – саморобне.
Передніх дверей в авто немає, замість них відкидається вгору лобове скло і зрушуються назад боковини.
Траспортний засіб обладнаний 30-сильним двигуном з робочим об’ємом 0,9 л.
«Лосеня» зберігається в Дніпропетровському Мото-авторетро клубі МАРК.