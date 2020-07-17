У мережі нагадали про унікальний український автомобіль «Лосеня»

На території України було виготовлено чимало цікавих моделей автомобілів. Серед них – унікальне саморобне авто «Лосеня».

Як стало відомо Твоїй МАШИНІ, транспортний засіб був створений з нуля Іваном Лук’яновичем Лосем, спеціалістом ракетно-космічної галузі.

Чоловік почав працювати над авто ще в середині 60-х років минулого століття. Він створив декілька унікальних автомобілів, але всі вони носили ім’я «Лосеня».

Автомобіль унікальний тим, що практично не має серійних деталей, лише двигун і трансмісію запозичив у ЗАЗа. Все решта – саморобне.

Передніх дверей в авто немає, замість них відкидається вгору лобове скло і зрушуються назад боковини.

Траспортний засіб обладнаний 30-сильним двигуном з робочим об’ємом 0,9 л.

«Лосеня» зберігається в Дніпропетровському Мото-авторетро клубі МАРК.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Український мотоцикл, який розганявся до 250 км/год
В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні за шалені гроші продають рідкісний французький автомобільВ Україні за шалені гроші продають рідкісний французький автомобіль
Український мотоцикл, який розганявся до 250 км/год
Номери з пластику: правоохоронці розповіли про нову автомобільну аферуНомери з пластику: правоохоронці розповіли про нову автомобільну аферу
Культовий автомобіль 1962 року перевипустили у вигляді електрокараКультовий автомобіль 1962 року перевипустили у вигляді електрокара
В Україні помітили незвичайний поліцейський автомобіль зі СШАВ Україні помітили незвичайний поліцейський автомобіль зі США
Український всюдихід «Богун» допомагає ліквідовувати наслідки негодиУкраїнський всюдихід «Богун» допомагає ліквідовувати наслідки негоди
В Україні зробили автомобіль з Мерседеса, Ламборгіні та ЗапорожцяВ Україні зробили автомобіль з Мерседеса, Ламборгіні та Запорожця
В Україні помітили унікальний французький спорткарВ Україні помітили унікальний французький спорткар
У мережі показали гібрид маршрутки і Lamborghini
Відомий виробник взуття випустив власний автомобільВідомий виробник взуття випустив власний автомобіль
Последние новости
Подгружаем последние новости