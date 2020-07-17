У мережі нагадали про унікальний український автомобіль «Лосеня»

На території України було виготовлено чимало цікавих моделей автомобілів. Серед них – унікальне саморобне авто «Лосеня».

Як стало відомо Твоїй МАШИНІ , транспортний засіб був створений з нуля Іваном Лук’яновичем Лосем, спеціалістом ракетно-космічної галузі.

Чоловік почав працювати над авто ще в середині 60-х років минулого століття. Він створив декілька унікальних автомобілів, але всі вони носили ім’я «Лосеня».

Автомобіль унікальний тим, що практично не має серійних деталей, лише двигун і трансмісію запозичив у ЗАЗа. Все решта – саморобне.

Передніх дверей в авто немає, замість них відкидається вгору лобове скло і зрушуються назад боковини.

Траспортний засіб обладнаний 30-сильним двигуном з робочим об’ємом 0,9 л.

«Лосеня» зберігається в Дніпропетровському Мото-авторетро клубі МАРК.