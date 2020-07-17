Служебные авто нельзя штрафовать за отсутствие техосмотра – суд

В Украине полиция часто штрафует водителей служебных автомобилей за отсутствие техосмотра. Однако, эти штрафы незаконны. К такому решению по делу №731/186/17 пришел Верховный суд.

В 2017 году в Черниговской области полиция оштрафовала водителя служебного Mercedes-Benz 100 за отсутствие техосмотра. Сумма штрафа составила 340 грн. Водитель обжаловал административный протокол в суде. В конечном итоге дело попало в Верховный суд.

Суд в своем решении обратили внимание на то, что в данной ситуации решающим обстоятельством является цель использования автомобиля. Если автомобиль используется для перевозки пассажиров с целью получения прибыли, то он должен пройти обязательный техосмотр.

Если автомобиль, перевозящий людей, не используется для получения прибыли, то техосмотр ему не нужен.

Верховный суд постановил отменить штраф водителю Mercedes-Benz 100, так как он вез людей по служебной обязанности, а не ради прибыли.