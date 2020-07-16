В Одесі з танкера Delfi знову почали витікати нафтопродукти

Термін, за який судовласник має прибрати танкер, збігає 20 липня.

Фото: facebook.com/spasatelodessa
В Одесі матроси-рятувальники Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради вранці 16 липня зафіксували витікання нафтопродуктів з танкера Delfi, який перекинувся ще в листопаді 2019.

"Для фіксації факту забруднення морської води на даній території було сповіщено Державну екологічну інспекцію в Одеській області та правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/spasatelodessa
Фото: facebook.com/spasatelodessa

Раніше президент Володимир Зеленський доручив ліквідувати наслідки аварії до 20 липня. Він попередив, що в разі запізнення із ліквідацією аварії та діставанням танкера будуть підключені правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін". У червні 2020 поруч з судном виявили сліди нафтопродуктів.

У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. 22 червня прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

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