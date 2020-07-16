В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км

В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км

Житель США показал в Сети свой автомобиль Honda Civic 2006 года выпуска, который уже проехал 1,6 млн. км. Седан до сих пор имеет «родные» двигатель и коробку передач.

Автомобили Honda при надлежащем регулярном обслуживании могут проехать очень много, но 1,6 млн. километров даже для них много. Особенно, с оригинальным двигателем и коробкой передач.

Civic за эти годы пережил несколько мелких ремонтов. Однако, никаких серьезных поломок. Однажды вышел из строя бортовой компьютер, поэтому его пришлось заменить.

Автомобиль до сих пор на ходу и находится, как утверждает его владелец, в нормальном состоянии. На нем продолжают ездить каждый день.

В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км

Владелец Honda Civic меняет масло каждые 3-4 месяца. Техническое обслуживание проводится в положенные сроки.

Проехать 1,6 млн. км с оригинальным двигателем и коробкой передач – это рекорд. Видимо все дело в правильной эксплуатации и надлежащем техобслуживании.


Максимов Віталій, Тудей

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