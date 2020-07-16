В Киеве водителя приговорили к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе

В Киеве суд приговорил 28-летнего водителя к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Кроме того, водителя лишили права вождения транспортных средств на 3 года.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

При поддержке государственного обвинения прокуратурой Киева к 6 годам лишения свободы приговорен 28-летний водитель по факту совершения ДТП, повлекшего смерть потерпевшего.

ДТП произошло в Соломенском районе Киева . Водитель автомобиля “Митцубиши Ланцер”, приближаясь с превышением скорости к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не отреагировал на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу.

Полученные потерпевшим травмы оказались смертельными.

Приговором Соломенского районного суда Киева от 15 июля 2020 года водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщала KV , недавно по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога водителя Mercedes-Benz, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве .

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