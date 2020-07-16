"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на всі місця в потягах із Києва та назад

Повноцінне сполучення компанія готова відновити в серпні.

?"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на всі місця в потягах із Києва та назад
Фото: София Гаврилюк

Відсьогодні "Укрзалізниця" продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та назад. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню Київської міської державної адміністрації.

В "Укрзалізниці" наголосили, що раніше реалізацію квитків обсягом 100% було розпочато на такі поїзди:

  • №7/8 Харків - Одеса - з 2 червня,
  • №81/82 Харків - Новоолексіївка
  • №53/54 Дніпро - Одеса - з 17 червня,
  • №91/92 Одеса - Костянтинівка - з 29 червня.

Також зазначається, що "Укрзалізниця" відновила курсування 65 поїздів - "це більше половини від докарантинної кількості".

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та під час посадки у вагон. З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Раніше в "Укрзалізниці" заявили про готовність відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Блок рекламы


Похожие новости
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірусВ аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Китайський аналог Rolls-Royce демонструє рекордні продажіКитайський аналог Rolls-Royce демонструє рекордні продажі
В продаже появилась самая дешевая новая Skoda OctaviaВ продаже появилась самая дешевая новая Skoda Octavia
SkyUp закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июляSkyUp закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля
МАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августаМАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августа
МАУ открыла продажу билетов на перелеты по Украине и ЕвропеМАУ открыла продажу билетов на перелеты по Украине и Европе
Автомобили, которые больше всего обесцениваются при перепродажеАвтомобили, которые больше всего обесцениваются при перепродаже
Последние новости
Подгружаем последние новости