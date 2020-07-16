У Туреччині розбився літак-розвідник

Загинули п'ятеро співробітників служби безпеки країни і двоє пілотів.

У Туреччині розбився літак-розвідник
Фото: Анадолу

У горах Туреччини напередодні ввечері розбився розвідувальний літак, унаслідок чого загинули п'ятеро співробітників служби безпеки країни і двоє пілотів.

Про це на пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu.

"Нам повідомили, що ми втратили сімох героїв, двоє з них - пілоти", - заявив він журналістам.

Авіакатастрофа сталася на горі Артос 15 липня. Повідомляють, що літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу додав, що літак розбився на висоті 2200 метрів. За його словами, останнього разу пілоти виходили на зв'язок близько 22:45. Приблизно через десять хвилин літак зник із радарів.

Раніше в липні у Росії здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-2. У результаті інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости