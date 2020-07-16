У Туреччині розбився літак-розвідник

У горах Туреччини напередодні ввечері розбився розвідувальний літак, унаслідок чого загинули п'ятеро співробітників служби безпеки країни і двоє пілотів.

Про це на пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu.

"Нам повідомили, що ми втратили сімох героїв, двоє з них - пілоти", - заявив він журналістам.

Авіакатастрофа сталася на горі Артос 15 липня. Повідомляють, що літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу додав, що літак розбився на висоті 2200 метрів. За його словами, останнього разу пілоти виходили на зв'язок близько 22:45. Приблизно через десять хвилин літак зник із радарів.

Раніше в липні у Росії здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-2. У результаті інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.