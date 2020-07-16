Исполнительной службе разрешили принудительно взимать штрафы, зафиксированные камерами

15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме. Это значит, что исполнительная служба теперь сможет взимать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.

До сих пор в Украине нельзя было использовать электронный исполнительный документ с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати. Из-за этого исполнительная служба не имела права взимать штрафы за нарушение ПДД, которые зарегистрированы системой автофиксации.

При введении системы автофиксации нарушений ПДД об этом моменте почему-то не подумали. В результате, депутатам пришлось вносить поправки в законодательство через 1,5 месяца после старта полноценной работы автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что у нарушителей ПДД, замеченных камерами автофиксации, есть 30 дней на уплату штрафа. После этого полиция передает материалы дела в исполнительную службу, и штраф увеличивается автоматически в 2 раза.