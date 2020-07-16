Исполнительной службе разрешили принудительно взимать штрафы, зафиксированные камерами

Исполнительной службе разрешили принудительно взимать штрафы, зафиксированные камерами

15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме. Это значит, что исполнительная служба теперь сможет взимать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.

До сих пор в Украине нельзя было использовать электронный исполнительный документ с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати. Из-за этого исполнительная служба не имела права взимать штрафы за нарушение ПДД, которые зарегистрированы системой автофиксации.

При введении системы автофиксации нарушений ПДД об этом моменте почему-то не подумали. В результате, депутатам пришлось вносить поправки в законодательство через 1,5 месяца после старта полноценной работы автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что у нарушителей ПДД, замеченных камерами автофиксации, есть 30 дней на уплату штрафа. После этого полиция передает материалы дела в исполнительную службу, и штраф увеличивается автоматически в 2 раза.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Блок рекламы


Похожие новости
Для окупаемости камер. МВД повысит штрафы за превышение скоростиДля окупаемости камер. МВД повысит штрафы за превышение скорости
В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости. МВД подготовило законопроектВ Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости. МВД подготовило законопроект
С 1 июля увеличатся штрафы пьяным водителямС 1 июля увеличатся штрафы пьяным водителям
Прошедшие сутки принесли новые антирекорды скорости, зафиксированные камерами фиксации нарушенийПрошедшие сутки принесли новые антирекорды скорости, зафиксированные камерами фиксации нарушений
Карантин: В Украине разрешили работать автошколамКарантин: В Украине разрешили работать автошколам
Скоро в «Дії» водители смогут оплатить штрафыСкоро в «Дії» водители смогут оплатить штрафы
Штрафы системы автофиксации нарушений ПДД отменит суд – юристШтрафы системы автофиксации нарушений ПДД отменит суд – юрист
Водителям сообщили, когда будут приходить штрафыВодителям сообщили, когда будут приходить штрафы
Рада решила, что за нарушение правил ПДД нужно не списывать “штрафные баллы”, а выписывать штрафыРада решила, что за нарушение правил ПДД нужно не списывать “штрафные баллы”, а выписывать штрафы
В Украине вступают в силу новые правила для водителей: дата и штрафыВ Украине вступают в силу новые правила для водителей: дата и штрафы
Последние новости
Подгружаем последние новости