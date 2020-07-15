Україна і Словаччина восени підпишуть проєкт Угоди про регулярне авіасполучення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Іваном Корчоком. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Дипломати приділили окрему увагу відновленню функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород" та обговорили стан опрацювання проєкту двосторонньої Угоди щодо регулярного авіасполучення.

"Україна виконала вимоги для підписання угоди та очікує від Словаччини оперативного завершення внутрішньодержавних процедур з підготовки документу до підписання", - зазначив Дмитро Кулеба.

Іван Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь.

10 червня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту "Ужгород".

Нагадаємо, впродовж 17-18 грудня між делегаціями України та Словаччини відбулися переговори щодо відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород" з використанням певної частини повітряного простору Словаччини. Сторони постатейно обговорили положення угоди і дійшли згоди щодо редакції проєкту угоди. Надалі угоду буде погоджено відповідно до внутрішньодержавних процедур.

У 2016 році аеропорт припинив приймати регулярні рейси, оскільки 16 червня 2016 року минув термін дії міжурядової угоди між Україною і Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та експлуатацію аеропорту "Ужгород".

Річ у тім, що аеропорт "Ужгород" розташований у безпосередній близькості до словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини.