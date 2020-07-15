Компания Porsche продемонстрировала прорыв в моторостроении.

Принтеры, печатающие не текст на бумаге, а реальные объемные предметы, давно перестали удивлять и быть сверхдорогой экзотикой. Тем не менее, применяются они пока в ограниченном перечне областей. Компания Porsche показала на этой неделе результат их нового использования.

Немецкие инженеры напечатали на 3D-принтере поршни – одну из самых нагруженных по всем параметрам деталей двигателя. И это не рекламный шаг, а полноценное рабочее изделие. Его испытали не абы в каком моторе, а в «сердце» заряженного Porsche 911 GT2 RS. И оказалось, что у изготовленных инновационным способом компонентов есть преимущества перед традиционными.

Компания Porsche продемонстрировала прорыв в моторостроении.

Поршни сделали с использованием так называемого метода аддитивного лазерного спекания из металлического порошка высокой чистоты. Они оказались на 10% легче кованых аналогов. Кроме того, технология печати позволила разместить у них в днище замкнутый канал. В результате отдача мотора выросла с 700 до 730 л.с.

Напомним, что весной в Porsche освоили частичную печать на 3D-принтере сидений-ковшей для моделей 718 и 911.

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