МВД отменит регистрацию авто, если не оплачена пошлина за ввоз из-за границы

МВД отменит регистрацию авто, если не оплачена пошлина за ввоз из-за границы

Сервисные центры МВД имеют законное право отменить регистрацию ввезенного автомобиля, если не оплачена пошлина за его ввоз из-за границы. К такому решению по делу № 803/661/18 пришел КАС Верховного суда Украины.

В 2018 году в Волынской области сервисный центр МВД отменил регистрацию автомобиля Lexus GX470, так как в документах, на основании которых он был зарегистрирован, обнаружили признаки подделки (в документе об уплате пошлины).

Суд первой инстанции и апелляционный суд отменили решение сервисного центра МВД. Дело в конечном итоге попало в Верховный суд.

КАС ВС поддержал отмену регистрации Lexus GX470. Украинское законодательство предусматривает отмену регистрации ввезенного автомобиля, если не была уплачена пошлина или установлен факт, что документы, которые подтверждают их уплату, являются фиктивными. Причем, регистрация отменяется, даже если у автомобиля новый владелец, который заключил сделку купли-продажи после регистрации.

Все машины, которые ввозятся в Украину, подлежат таможенному оформлению в порядке, установленном действующим законодательством.


Максимов Віталій, Тудей

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