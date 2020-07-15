Американцы испытали перспективный модульный разведчик

Американцы испытали перспективный модульный разведчик

В ходе испытаний разведывательного самолёта Firebird на полигоне в городе Сан-Диего американского штата Калифорния он совершил четыре полёта продолжительностью более 10 часов каждый, выполнив несколько разведывательных задач, включая сбор разведывательных данных, поиск людей, обнаружение огневых точек противника и картографирование. На аппарат была установлена автоматическая оптико-электронная и тепловизионная система наблюдения TK-9 Earthwatch.

Northrop Grumman занимается разработкой самолёта-разведчика Firebird с 2010 года. Аппарат разработан на модульной архитектуре, которая позволяет достаточно быстро менять его полезную нагрузку и бортовое оборудование. Например, самолёт может быть переделан из пилотируемого в беспилотный всего за четыре часа. В беспилотном оснащении Firebird может находиться в воздухе более 30 часов.

При длине 10 метров, размахе крыла 20 метров и высоте 2,9 метра самолёт-разведчик имеет максимальную взлетную массу 23 тонны. Он может нести полезную нагрузку массой до 560 килограммов и выполнять полёты на высоте до 9100 метров на скорости до 370 км/ч. Аппарат оснащён как внутренним отсеком для аппаратуры, так и внешними точками подвески для контейнерных разведывательных систем.

Учёные из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) недавно разработали систему, в которой камеры оптически отслеживают траекторию полета беспилотника в трёхмерном пространстве. Это видео анализируется с использованием алгоритмов глубокой нейронной сети, которая заранее обучена на тренировочных роликах, в которых местонахождение оператора известно заранее.

Поскольку пилоты обычно держат свои беспилотники в пределах прямой видимости или радиуса действия сигнала, система проводит анализ схем полёта. Например, учитывается изменение вертикального и горизонтального расположения дрона, наряду с его тенденцией двигаться по траектории, дугообразной вокруг центральной точки. Отследив этот паттерн, система слежения с большой долей вероятности может определить и местонахождение пилота.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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