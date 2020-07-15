Український мотоцикл, який розганявся до 250 км/год

Спортивний мотоцикл КМЗ «Дніпро» СШ-15 для шосейно-кільцевих гонок з коляскою був виготовлений в єдиному екземплярі.

Про це повідомляє Facebook-спільнота KMZ DNEPR motorcycles/Мотоцикли Дніпро КМЗ К-750 М-72.

Модель оснащена 0,5-літровим двигуном на 4 циліндри. Агрегат двотактний з водяним охолодженням і золотниковим газорозподілом. КПП – 6 передач, привід – ланцюговий. Гальма – дискові, з гідравлічним приводом.

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Точних даних про його характеристиках немає. Подейкують, що двигун мав потужність 95 к.с., а мотоцикл розвивав 250 км/год.

Зараз модель перебуває у приватній колекції.