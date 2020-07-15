Полиция объяснила, как получить водительские права без очереди

Полиция объяснила, как получить водительские права без очереди

С 15 июля в Украине получить водительские права в сервисных центрах МВД можно без очереди. Для этого его вначале нужно заказать онлайн, информирует МВД на своей странице в Фейсбуке.

Нет ничего сложного, чтобы сделать заказ онлайн. Для этого нужно авторизоваться в е-кабинете водителя, а затем зайти в соответствующий раздел.

После этого заполняют обязательные поля и выбирают место получения прав. Главное – не забудьте прикрепить отсканированную копию медицинской справки.

Заявление подписывается электронной подписью. Затем нужно заплатить банковской картой. Квитанцию вы получите не е-майл. В том же е-кабинете водителя вы можете видеть, готовы ли ваши водительские права или нет.

Не забудьте согласовать получение пластикового водительского удостоверения в сервисном центре МВД, который вы выбрали. И не забывайте при его посещении соблюдать карантин.


Максимов Віталій, Тудей

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