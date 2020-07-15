Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин

В Киеве на продажу выставлен очень редкий Wanderer W24 1937 года. Лимузин оценили в приличные 52 тыс. долларов, что объясняется редкостью модели. Пишет ТопЖыр

Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин

Немецкая марка Wanderer прекратила свое существование еще в 1942 году. Большое количество этих машин в послевоенное время попали в СССР, но до наших дней дошли единицы.

Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин

Конкретно этот Wanderer W24 был отреставрирован и внешне соответствует оригиналу. Кстати, автомобиль шестиместный и со сдвижной крышей. Он неоднократно снимался в сериалах и клипах.

Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин

Правда, начинка у ретро-авто – уже современная. Под капотом – 150-сильный двигатель ЗМЗ-406 от Волги (причем, с инжектором). Установлены 5-ступенчатая МКПП, передние дисковые тормоза и усилитель руля.

Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин

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