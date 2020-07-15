Полиция может получить право останавливать авто без конкретной причины

Полиция может получить право останавливать авто без конкретной причины

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695, который даст полиции право останавливать автомобили без какой-либо определенной причины во время так называемых «профилактических мероприятий».

Сейчас правоохранители могут останавливать машины, нарушающие ПДД. Если народные депутаты во втором чтении утвердят законопроект №2695, то все изменится. Причем, в худшую для водителей сторону.

Проект закона предлагает сделать новый предлог для остановки полицией автомобилей во время «профилактических мероприятий», чтобы выявлять нетрезвых водителей. Эти мероприятия должны осуществляться на основании приказа руководителя полиции. Распоряжение должно быть размещено на сайте Нацполиции.

Правоохранители всегда могут объявить акцию борьбы с нетрезвыми водителями и разместить на своем сайте соответствующий акт.

Таким образом, полицейские получат законное право останавливать любой автомобиль с целью проверки водителя на уровень алкоголя. Если водитель откажется, то его оштрафуют на 10 200 грн и лишат прав на один год.


Максимов Віталій, Тудей

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