Что произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже

Лето в Украине в нынешнем году хотя и жаркое, но иногда бывают сильные дожди. Вода плохо влияет на любой автомобиль. Некоторые водители утверждают, что влага даже пагубно влияет на резину колес. Неужели это действительно так?

Всем известно, что резина боится ультрафиолетовых лучей, ведь они ее разрушают. Из-за большого количества солнечных лучей шины могут рассохнуться, покрыться мелкими трещинами. Вот почему в некоторых жарких странах колеса автомобиля во время парковки укутывают тканью или закрывают картоном.

Что же касается пагубного воздействия воды на резину, то на самом деле не все так плохо. Резина автомобильных шин обладает характеристиками, которые позволяют ей не терять своих свойств даже при длительном нахождении во влажной среде.

Поэтому ничего страшного с резиной не случится, если ночью пойдет дождь, и ваш автомобиль будет стоять в луже. Парковаться в луже тоже, конечно, можно. Если не боитесь промочить ноги.

Дело примет другой оборот, если автомобиль будет стоять в луже поздней осенью или ранней весной. Ночью вода может замерзнуть, поэтому утром машину придется буквально вырубать изо льда. Да и резине вредны такие перепады температур.

Одним словом, в теплое время года с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже, ничего не произойдет. А вот в межсезонье этого лучше не допускать.