Что произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже

Что произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже

Лето в Украине в нынешнем году хотя и жаркое, но иногда бывают сильные дожди. Вода плохо влияет на любой автомобиль. Некоторые водители утверждают, что влага даже пагубно влияет на резину колес. Неужели это действительно так?

Всем известно, что резина боится ультрафиолетовых лучей, ведь они ее разрушают. Из-за большого количества солнечных лучей шины могут рассохнуться, покрыться мелкими трещинами. Вот почему в некоторых жарких странах колеса автомобиля во время парковки укутывают тканью или закрывают картоном.

Что же касается пагубного воздействия воды на резину, то на самом деле не все так плохо. Резина автомобильных шин обладает характеристиками, которые позволяют ей не терять своих свойств даже при длительном нахождении во влажной среде.

Поэтому ничего страшного с резиной не случится, если ночью пойдет дождь, и ваш автомобиль будет стоять в луже. Парковаться в луже тоже, конечно, можно. Если не боитесь промочить ноги.

Что произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже

Дело примет другой оборот, если автомобиль будет стоять в луже поздней осенью или ранней весной. Ночью вода может замерзнуть, поэтому утром машину придется буквально вырубать изо льда. Да и резине вредны такие перепады температур.

Одним словом, в теплое время года с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже, ничего не произойдет. А вот в межсезонье этого лучше не допускать.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Что будет, если в новом Subaru забыть поменять маслоЧто будет, если в новом Subaru забыть поменять масло
У Раду внесли нові законопроекти про розмитнення евроблях: що змінитьсяУ Раду внесли нові законопроекти про розмитнення евроблях: що зміниться
В Харькове катившийся автомобиль наехал на коляску с младенцемВ Харькове катившийся автомобиль наехал на коляску с младенцем
Камеры фотофиксации начали массово выявлять авто-двойники. Что делать, если вам прислали чужой штраф?Камеры фотофиксации начали массово выявлять авто-двойники. Что делать, если вам прислали чужой штраф?
В Киеве изуродовали автомобиль за неправильную парковкуВ Киеве изуродовали автомобиль за неправильную парковку
VW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверовVW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверов
VW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверовVW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверов
В Америке выпустили двухколесный автомобильВ Америке выпустили двухколесный автомобиль
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинамиВ ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Украинский умелец превратил старый горбатый Запорожец-968 в уникальный автомобиль-сафариУкраинский умелец превратил старый горбатый Запорожец-968 в уникальный автомобиль-сафари
Последние новости
Подгружаем последние новости