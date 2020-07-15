У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги
Одна людина загинула, десятки постраждали.
Фото: twitter.com/Spravazeleznic
У Чехії неподалік від містечка Ческі Брод під Прагою зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті одна людина загинула та більше 30 постраждали.
Про це повідомляє сайт Aktualne.
Пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії. У пасажирському потязі було від 100 до 120 осіб. Після удару він зійшов з рейок. В результаті зіткнення загинув водій цього потяга.
Відзначається, що серед поранених восьмеро неповнолітніх.
За попередньої інформацією, причиною аварії був технічний збій.
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