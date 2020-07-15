У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги

Одна людина загинула, десятки постраждали.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги
Фото: twitter.com/Spravazeleznic

У Чехії неподалік від містечка Ческі Брод під Прагою зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті одна людина загинула та більше 30 постраждали.

Про це повідомляє сайт Aktualne.

Пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії. У пасажирському потязі було від 100 до 120 осіб. Після удару він зійшов з рейок. В результаті зіткнення загинув водій цього потяга.

Відзначається, що серед поранених восьмеро неповнолітніх.

За попередньої інформацією, причиною аварії був технічний збій.

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Dal?? fotografie a video v ?l?nku na na?em webu: pic.twitter.com/hZ7qnx704d

— HZS ScK (@HZS_ScK) July 15, 2020

Нагадаємо, що в січні 2020 на Закарпатті потяг врізався у вантажівку. Постраждали дві людини, які перебували в кабіні автомобіля.

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