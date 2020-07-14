За останні пів року відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками

Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

За останні пів року відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками
Фото: Autonews.ua

За останні пів року в Україні відбулося 57 929 ДТП, з них 1209 - з летальними наслідками. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році. Загальна кількість ДТП із постраждалими зросла на 4,2%. Про це йдеться в даних Opendatabot.

Під час карантину відзначалося суттєве зменшення кількості автомобілістів на дорогах - від 20% до 60% у піковий період обмежень. Проте навіть за цієї умови кількість ДТП значно зросла.

У список областей з найбільшою кількістю ДТП з постраждалими потрапили Дніпропетровська область (780), місто Київ та Київська область (715 та 751 відповідно), Харківська (649) і Одеська (628) області.

Найменше дорожньо-транспортних пригод з постраждалими сталося в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Найчастіше причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23 971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Нагадаємо, у Києві за першу неповну добу роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували понад 35 тис. порушень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Культовий автомобіль 1962 року перевипустили у вигляді електрокараКультовий автомобіль 1962 року перевипустили у вигляді електрокара
Прокуратура требует от судовладельца возместить 65 млн гривен за выброс пальмового масла в порту "Южный"Прокуратура требует от судовладельца возместить 65 млн гривен за выброс пальмового масла в порту "Южный"
На Закарпатье в ДТП погиб 35-летний сотрудник прокуратуры, - СМИНа Закарпатье в ДТП погиб 35-летний сотрудник прокуратуры, - СМИ
В Україні із наступного року значно подорожчає розмитнення автомобілівВ Україні із наступного року значно подорожчає розмитнення автомобілів
2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen
5 вражаючих автомобільних новинок 2020 року5 вражаючих автомобільних новинок 2020 року
В ДТП под Збаражем погиб прокурорВ ДТП под Збаражем погиб прокурор
Офис генпрокурора расследует авиакатастрофу как нарушение правил безопасности и эксплуатации самолетаОфис генпрокурора расследует авиакатастрофу как нарушение правил безопасности и эксплуатации самолета
В Киеве пьяный начальник отделения прокуратуры сбежал от полиции в кустыВ Киеве пьяный начальник отделения прокуратуры сбежал от полиции в кусты
Последние новости
Подгружаем последние новости