Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров

Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров

Украинские авиакомпании в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократили пассажирские перевозки на 67%, до 2008,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госавиаслужбы.

Пассажиропоток через украинские аэропорты сократился в первом полугодии на 61,8%, до 4142,7 тыс. человек. Количество коммерческих авиарейсов украинских перевозчиков с начала текущего года уменьшилось на 59,4%, до 19,4 тыс.

Напомним, что в 2020 году пассажиропоток в аэропортах Борисполь, Киев и Гостомель составляет 20% от уровня 2019 года. В прошлом году государственную границу в этих аэропортах ежедневно пересекало 35-40 тыс. человек, а в нынешнем – 9 тыс. пассажиров.

Ранее в Госавиаслужбе Украины заявили, что авиакомпании не несут ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну. Здесь подчеркнули, что перевозчики могут не брать на борт пассажиров, которые не выполнили применяемых законов или документы которых не оформлены должным образом.

МинПром по материалам data.ua

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