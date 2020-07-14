В США при посадке разбился истребитель F-16

В США при посадке разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 Viper, приписанный к 49-й эскадрилье ВВС США, разбился при посадке на авиабазу «Холломен» в американском штате Нью-Мексико. Происшествие случилось сегодня в 03:00 по московскому времени. Пилот, который находился на борту, успел катапультироваться и был отправлен в госпиталь, где ему в настоящее время оказывают помощь из-за незначительных травм. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Причину инцидента предстоит установить специальной комиссии. Недавно стало известно, что многофункциональный американский лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16 в рядах ВВС США со временем будет заменён беспилотными разведывательно-ударными летательными аппаратами. Министерство обороны США с 2025 года планирует начать постепенную замену F-16 небольшими малозаметными беспилотными разведывательно-ударными летательными аппаратами, разрабатываемыми в рамках программы Skyborg.

По замыслу Пентагона, продукты программы Skyborg должны стирать грань между многоразовым беспилотником и одноразовой крылатой ракетой. F-16 разработан в 1974 году американской компанией General Dynamics и передан в эксплуатацию в 1979 году. Благодаря универсальности и относительно невысокой стоимости F-16 является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке — он состоит на вооружении 25 стран. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Создаваемые в рамках программы Skyborg летательные аппараты должны с 2030 года также прийти на смену устаревающим разведывательно-ударным беспилотникам MQ-9 Reaper. Одним из беспилотников, отвечающих концепции Skyborg, является прототип XQ-58A Valkyrie. Летательные аппараты Skyborg могут выполнять роль ведомых для истребителей F-35 Lightning II. Вдобавок истребители пятого поколения F-22 и F-35 смогут взаимодействовать друг с другом как раз посредством ведомого беспилотника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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