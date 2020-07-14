В Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Сегодня, 14 июля, из-за анонимного сообщения о якобы минировании временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця”.

Как сообщается, из-за анонимного сообщения о якобы минировании всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Здание Центрального железнодорожного вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отмечается, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка и высадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, столичные оперативники задержали в Полтаве женщину, которая систематически сообщала о “минировании” здания в Киеве . Злоумышленница звонила по таксофону или мобильному телефону 18 раз. Женщине грозит до восьми лет тюремного заключения. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.