В Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Сегодня, 14 июля, из-за анонимного сообщения о якобы минировании временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця”.

Как сообщается, из-за анонимного сообщения о якобы минировании всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Здание Центрального железнодорожного вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отмечается, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка и высадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, столичные оперативники задержали в Полтаве женщину, которая систематически сообщала о “минировании” здания в Киеве. Злоумышленница звонила по таксофону или мобильному телефону 18 раз. Женщине грозит до восьми лет тюремного заключения. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: delo.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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