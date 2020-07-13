У Миколаївському морпорту трапився розлив соняшникової олії в море

Було забруднено близько 400 квадратних метрів акваторії.

facebook.com/AndriyMalovany
facebook.com/AndriyMalovany
У Миколаївському морському порту 12 липня трапилося пошкодження трубопроводу на терміналі для перевантаження наливних вантажів, що належить ТОВ "Евері".

Унаслідок цього в районі 4-го причалу в акваторії Дніпровсько-Бузького лиману стався розлив соняшникової олії, повідомив у Facebook голова Державної екологічної служби (ДЕІ) Андрій Мальований.

"ДЕІ відібрала проби води для дослідження характеру забруднення та розрахунку завданих збитків", - додав він.

facebook.com/AndriyMalovany
facebook.com/AndriyMalovany
facebook.com/AndriyMalovany
facebook.com/AndriyMalovany

У пресслужбі Миколаївського порту повідомили, що для локалізації місця забруднення встановили бонові спорудження, які не дозволили поширитися олії далі. Загалом від рослинної олії очищено 400 м кв. акваторії.

Нагадаємо, що в квітні 2020 в порту "Південний" в Одесі стався розлив пальмової олії. Прокуратура вимагала відшкодувати державі понад 65 млн гривень збитків від забруднення моря.

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