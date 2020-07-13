Номери з пластику: правоохоронці розповіли про нову автомобільну аферу

Екіпаж патрульних затримав Land Rover Range Rover, номерні знаки якого не відповідали вимогам стандартів.

Як повідомили правоохоронці Волині в Facebook, номерний знак був виготовлений з пластику та не мав світлоповертального шару та голограм.

На 49-річного водія автомобіля Land Rover патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 6 ст. 121 (експлуатація з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.

Порушнику загрожує штраф у розмірі 170 грн. За повторне ж порушення штраф – 255 грн або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого