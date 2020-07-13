Таксисты начали отгораживаться пленкой от пассажиров

Таксисты начали отгораживаться пленкой от пассажиров

В Луцке водитель такси в целях борьбы с распространением коронавируса отделил пленкой передние и задние сиденья. Теперь водитель и пассажиры уверены, что не смогут заразиться опасным вирусом.

Пленка не мешает водителю исполнять свои служебные обязанности. В зеркало заднего вида ему все хорошо видно.

Конечно, пленка выполняет свою защитную функцию. Но не совсем понятно, как пассажиры расплачиваются за поездку, как они передают водителю деньги. Видимо, в этом случае все-таки есть контакт между водителем и пассажирами.

Таксисты начали отгораживаться пленкой от пассажиров

Пленка между водителем и задними пассажирами – это собственная инициатива одного таксиста в Луцке. Не исключено, что этому примеру последуют и другие украинские таксисты, ведь до победы над Сovid-19 еще далеко.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские водители начали вешать защитную маску на зеркало заднего вида. Этим они увеличивают риск ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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