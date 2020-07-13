Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані

Рішення про термінове голосування було ухвалено після ДТП 12 липня, в якій загинули 4 людини.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня прийняла за основу проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (реєстр. № 2695).

За законопроєкт проголосували 282 нардепи.

Про необхідність розгляду цього законопроєкту йшлося на селекторній нараді в Офісі президента.

Цей закон посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Проєкт пропонує дозволити арешт на строк від 10 до 15 діб для причетних до аварії водіїв, які залишили місце ДТП. Таких водіїв пропонують карати 3 400 грн штрафу або позбавленням прав на термін до 6 місяців. Зараз за таке порушення загрожує штраф у розмірі 255 гривень або громадські роботи на 40 годин.

За повторну протягом року їзду без ременя безпеки або мотошолома (для мотоциклістів) пропонують заарештовувати на строк від 5 до 10 діб або позбавляти прав на термін від 3 до 10 діб.

За п'яне водіння пропонується карати штрафом у розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення спричинить 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

Якщо водій протягом року здійснить правопорушення втретє, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на термін до трьох років.

Посилення покарань за порушення на дорогах парламент розглянув на тлі учорашньої резонансної ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, внаслідок якої загинуло 4 людини.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

Документ вносив у Кримінальний кодекс ст. 286-1, згідно з якою керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного, іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, каралося штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 34 000 гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Таке ж повторне правопорушення призводило б до штрафу в 51 000 гривен з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.

Однак ця норма діяла приблизно добу, оскільки вже 3 липня Зеленський підписав закон, який скасував кримінальну відповідальність і повернув адміністративну.