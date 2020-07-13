Каждый авиапассажир будет платить за вылет из Украины

Каждый авиапассажир будет платить за вылет из Украины

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2424 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 256 народных депутатов.

Законом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 долл., на международных рейсах – 2 долл. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит 2,5 долл., а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долл.

В то же время государственный сбор не взымается при выполнении перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств, а также перевозке транзитных пассажиров.

Согласно пояснительной записке, сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Законопроектом предлагается урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.

Как пояснял министр инфраструктуры Владислав Криклий, законопрокет призван устранить пробелы в действующем законодательстве, "которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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