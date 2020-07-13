Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)

Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе. Из 5 членов семьи выжить удалось только одному ребенку. Въехавший в их автомобиль пьяный водитель ранее уже отсидел за аналогичное преступление.

О задержании виновника ДТП KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, произошедшего на Столичном шоссе, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

По предварительным данным, 12.07.2019 примерно в 17 час. 22 мин водитель автомобиля “Мерседес-Бенц GL 250D”, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части Столичного шоссе со стороны с. Козин в направлении ул. Матеюка.

Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с автомобилем “Мерседес Бенц 311CDI”, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Хюндай Туксон”.

В результате столкновения пострадали 5 человек, ехавших в автомобиле “Хюндай”. Водитель и двое его пассажиров (женщина и малолетний девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, за жизнь второго борются врачи.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Водитель “Мерседес-Бенц GL 250D” задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором “DRAGER” у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Киеве .

В свою очередь, “Киев оперативный” опубликовал видео, как водитель – виновник ДТП проходит тест на драгере.

Отмечается, что в 2010 году в результате ДТП мужчина уже убил женщину таким же образом. Отбыл наказание и вышел.

Позже “Киев Оперативный” сообщил дополнительную информацию о виновнике ДТП: Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 года рождения. Уроженец Шкотово-17 (сейчас – Фокино, РФ), гражданин Украины.

• В 2007 году судим по ч. 2 ст 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Печерский суд дал 4 года с испытательным сроком в 2 года.

• В 2010 году по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение”). Васильковский суд закрыл его на 3 года и 6 месяцев, еще и лишил права вождения на 3 года.

Отмечается, что проживал мужчина на улице Тростянецкой. По словам соседей, постоянно выбрасывал что-то подобное, как на видео.

Как сообщала KV , вечером 29 июня на трасса Киев – Одесса в Ставищенском районе Киевской области в результате ДТП перевернулся автомобиль. В результате аварии четверо человек были травмированных и один погиб. Среди травмированных – двое детей.