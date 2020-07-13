ТОП-3 элементарные ошибки, из-за которых можно в жару лишиться авто

ТОП-3 элементарные ошибки, из-за которых можно в жару лишиться авто

Иногда водители умудряются совершить элементарные ошибки, в результате которых может сломаться любой автомобиль. Некоторые такие ошибки характерны для лета…

Несмотря на продолжающийся карантин, многие автомобилисты ездят на своих «ласточках» к морю на юг. Дорога дальняя, поэтому нужно много топлива. Желая сэкономить на топливе, кое-кто из водителей перед дальним путешествием накачивает колеса своего авто до 3-3,5 атмосфер, хотя рекомендуется, например, 2,5 BAR. Они считают, что так машина будет меньше расходовать топлива.

Но в жару воздух в шинах нагревается, и давление в них сильно увеличивается. В результате, если наехать на яму, колесо может взорваться. В лучшем случае придется ремонтировать подвеску, а в худшем – можно улететь в кювет.

ТОП-3 элементарные ошибки, из-за которых можно в жару лишиться авто

Летом в некоторых водителей, как говорится, вселяется бес, и они начинают лихачить. Если ездить на большой скорости, то тормоза испытывают повышенную нагрузку. Жара прибавляет проблем с охлаждением тормозных механизмов. Из-за этого могут деформироваться тормозные диски. В результате его, вполне возможно, придется заменить.

ТОП-3 элементарные ошибки, из-за которых можно в жару лишиться авто

Когда садишься в жару за руль автомобиля, первое, что хочется сделать – включить на полную мощность кондиционер. Если автомобиль новый, то никаких проблем с этим нет. Но если речь идет про б/у авто, то «кондей» может сломаться. Это произойдет, если конденсор кондиционера забит грязью, а хладагента в системе уже мало. В результате, придется отдавать машину в ремонт.

Как видите, ошибки действительно элементарные, но, тем не менее, некоторые водители их все же совершают. Давайте учиться на чужих ошибках. Хорошей вам поездки, друзья!


Максимов Віталій, Тудей

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