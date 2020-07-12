Теорию в автошколах можно будет учить дистанционно

Теорию в автошколах можно будет учить дистанционно

В Украине водителей в качестве эксперимента будут учить дистанционно. Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован для ознакомления общественности на сайте МВД.

Кабмин предлагает, чтобы будущие водители теоретическую часть изучали дистанционно. То есть им не нужно будет посещать автошколы. Достаточно иметь дома Интернет. Автошкола в свою очередь будет обязана зарегистрировать ученика в Едином государственном реестре МВД в электронной форме.

Процесс обучения при дистанционной форме может быть двух видов – индивидуальный или группой. В группе в этом случае должно быть не больше 10 человек.

Программное обеспечение для дистанционной учебы в автошколах пока еще не готово. Его разрабатывает государственная компания.

Идея дистанционного обучения появилась, когда из-за карантина временно закрыли автошколы. Как будет это реализовано на практике – покажет время.


Максимов Віталій, Тудей

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