Теорию в автошколах можно будет учить дистанционно

В Украине водителей в качестве эксперимента будут учить дистанционно. Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован для ознакомления общественности на сайте МВД .

Кабмин предлагает, чтобы будущие водители теоретическую часть изучали дистанционно. То есть им не нужно будет посещать автошколы. Достаточно иметь дома Интернет. Автошкола в свою очередь будет обязана зарегистрировать ученика в Едином государственном реестре МВД в электронной форме.

Процесс обучения при дистанционной форме может быть двух видов – индивидуальный или группой. В группе в этом случае должно быть не больше 10 человек.

Программное обеспечение для дистанционной учебы в автошколах пока еще не готово. Его разрабатывает государственная компания.

Идея дистанционного обучения появилась, когда из-за карантина временно закрыли автошколы. Как будет это реализовано на практике – покажет время.