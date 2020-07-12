"Укрзалізниця" з 13 липня запустить ще майже 40 приміських потягів

Більшість маршрутів будуть відновлені на Південно-Західній залізниці.

"Укрзалізниця" з 13 липня відновить курсування 38 приміських потягів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Більшість маршрутів будуть відновлені на Південно-Західній залізниці, декілька на Придніпровській.

Також з 13 липня почнуть курсувати три потяги: № 885 Київ — Рівне, № 886 Рівне — Шепетівка, № 870 Шепетівка — Київ.

В Укрзалізниці нагадали, що під час карантину в приміських поїздах діють обмеження по кількості пасажирів - в межах кількості місць для сидіння.

Пасажири і працівники залізниці повинні обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть викликати працівників поліції.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що у разі покращення епідемічної ситуації залізничне сполучення вдасться повноцінно відновити у серпні. Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні пройти температурний скринінг при вході на вокзал і під час посадки у вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби.

Нагадаємо, залізничне сполученння в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу зупинили в середині березня. Рух потягів далекого прямування почали відновлювати 1 червня.