Мероприятие Tesla Battery Day пройдёт 22 сентября

Компания Tesla определилась с датой проведения мероприятия Battery Day: на этой презентации производитель электромобилей расскажет о новейших достижениях в области аккумуляторных технологий.

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Изначально мероприятие Battery Day планировалось провести ещё в мае. Однако сроки пришлось пересмотреть из-за распространения коронавируса и самоизоляции сотрудников многих компаний по всему миру.

Позднее сообщалось, что презентация будет организована в июне, но и эту дату выдержать не удалось. И вот теперь стало известно, что Tesla, наконец, назвала день проведения мероприятия.

В документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что на 22 сентября Tesla наметила ежегодное собрание акционеров. В этот же день состоится отдельное мероприятие Battery Day.

Предполагается, что в ходе презентации Tesla расскажет о прорывных технологиях в области аккумуляторных батарей для транспортных средств с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, компания может раскрыть информацию о других достижениях, имеющих непосредственное отношение к электрокарам.



