В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус

Здоровим пасажирам не доведеться проходити самоізоляцію.

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради з президентом Володимиром Зеленським у суботу, передає ОП.

Міністр розповів, що в цих лабораторіях прибулі пасажири зможуть робити ПЛР-тести, а у разі негативного результату не будуть змушені проходити самоізоляцію.

Щоб уникнути скупчень біля лабораторій, результати тестів будуть приходити у додатку "Дій вдома".

Нагадаємо, 25 червня Кабмін скасував обов'язкову самоізоляцію для подорожніх із "червоних" країн за умови проходження ПЛР-тестування. Тест можна здати в будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я.

До "червоної" зони належать країни, у яких захворюваність на коронавірус перевищує 40 активних хворих на 100 тисяч населення. До "зеленої" - де показник менший від 40.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%
Пьяный сотрудник автомойки разбил Mercedes, который «взял покататься»Пьяный сотрудник автомойки разбил Mercedes, который «взял покататься»
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киевской области задержала на Сквирщине грузовики с мусором из Львова (фото)Полиция Киевской области задержала на Сквирщине грузовики с мусором из Львова (фото)
Центр Києва можуть закрити для водіїв
Українським автомобілістам зробили важливе попередження щодо коронавірусуУкраїнським автомобілістам зробили важливе попередження щодо коронавірусу
На выезде из Львова пригородная маршрутка столкнулась с леговушкой, есть жертвыНа выезде из Львова пригородная маршрутка столкнулась с леговушкой, есть жертвы
На объездной дороге Львова столкнулись автобус, фура, бус и три легковых автоНа объездной дороге Львова столкнулись автобус, фура, бус и три легковых авто
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубыВ аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
В центре Львова таксист и пассажир похитили платежный терминалВ центре Львова таксист и пассажир похитили платежный терминал
Стоимость проезда в электротранспорте Львова выросла до 6 гривенСтоимость проезда в электротранспорте Львова выросла до 6 гривен
Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"
"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Последние новости
Подгружаем последние новости