В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради з президентом Володимиром Зеленським у суботу, передає ОП.

Міністр розповів, що в цих лабораторіях прибулі пасажири зможуть робити ПЛР-тести, а у разі негативного результату не будуть змушені проходити самоізоляцію.

Щоб уникнути скупчень біля лабораторій, результати тестів будуть приходити у додатку "Дій вдома".

Нагадаємо, 25 червня Кабмін скасував обов'язкову самоізоляцію для подорожніх із "червоних" країн за умови проходження ПЛР-тестування. Тест можна здати в будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я.

До "червоної" зони належать країни, у яких захворюваність на коронавірус перевищує 40 активних хворих на 100 тисяч населення. До "зеленої" - де показник менший від 40.