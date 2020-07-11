В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)

Сегодня, 11 июля в 2:52, в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле Renault, который возник на ул. Чернобыльская, 16/80 в Святошинском районе столицы. Огонь повредил рядом стоявшие автомобили ВАЗ, Daewoo и Renault. Жертв и пострадавших нет.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ ГСЧС в Киеве .

“Пожарные установили, что на обочине проезжей части, в припаркованном автомобиле Renault Sandero возник пожар, с распространением огня на рядом припаркованные автомобили “ВАЗ-2109”, Daewoo Lanos и Renault Fluenсe”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3:20 пожар был локализован, и в 3:27 ликвидирован.

В ГСЧС сообщили, что в результате пожара автомобили Renault Sandero и ВАЗ-2109 сгорели полностью, в автомобиле Daewoo Lanos багажный отсек сгорел полностью и поврежден салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие, а в автомобиле Renault Fluenсe поврежден передний бампер, моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие левой и передней частей автомобиля.

Фото: Facebook-страница ГУ ГСЧС в Киеве