Ford Motor может приостановить производство из-за карантина в Мексике

Производство на заводах Ford Motor Co в США может быть нарушено из-за нехватки автокомпонентов в связи с карантинными мерами, введенными в мексиканском штате Чиуауа, где находятся несколько поставщиков компании, пишет Financial Times.



В Ford отметили, что власти штата ограничили количество сотрудников, которые могут одновременно находится на предприятии, на 50%.



"При работе наших заводов в США на 100% это не может продолжаться долго. Хотя мы не ожидаем влияния на наше производство на следующей неделе, мы продолжаем работать с представителями властей, что найти способы безопасного и конструктивного возобновления производства", - сказал глава североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра.



В Чиуауа у Ford также есть завод по производству двигателей для пикапов F-series и внедорожников Escape.



Посол США в Мексике Кристофер Ландау в четверг в ходе онлайн-конференции Atlantic Council отметил, что Ford испытывает трудности из-за ограничения мощностей на заводе по производству двигателей.



"Они говорят, что им придется начать закрывать заводы в США на следующей неделе, если они не решат проблему", - сказал он, ссылаясь на свой разговор с руководством Ford.



Президент мексиканской ассоциации производителей автозапчастей National Autoparts Industry Оскар Албин отметил недостаточный уровень производства автокомпонентов для автомобильной промышленности США и Мексики.



"В июне производства хватало, поскольку автомобильные заводы также не работали на 100%, но в июле они работают на 100%", - сказал он.



По его словам, дефицит поставок оказался не потенциальной, а реальной проблемой "не только для Ford, но и для всех заводов в США".



Вице-президент Центра автомобильных исследований в Мичигане Кристин Джичек, в свою очередь, отметила, что ограничения на заводе Ford по производству двигателей в Чиуауа создают особые трудности для компании, поскольку спрос на пикапы оказался довольно устойчивым, несмотря на пандемию.

