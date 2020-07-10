В Украине могут сильно подорожать новые автомобили

Новые автомобили в Украине могут подорожать на 1000-1500 евро. Об этом сообщает глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Фейсбуке.

Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3704-1, который значительно увеличивает налогообложение новых автомобилей. Предлагается по-новому считать пошлину и акциз.

В частности, пошлину и акциз хотят рассчитывать исходя из объема двигателя. Чем больше объем мотора – тем больше налогообложение. Но пострадают в первую очередь автомобили с небольшими двигателями, которых больше всего на рынке.

Минимальная пошлина на новый автомобиль может увеличиться с 350 до 900 евро, а акциз – с 50 до 120 евро. Чем больше мотор – тем выше пошлина.

Если народные депутаты утвердят законопроект №3704-1, то новые автомобили в нашей стране подорожают на 1000-1500 евро. Сейчас этот законопроект передан в профильный комитет, который даст ему свою оценку.