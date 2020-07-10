Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Около 113 школ Киева до 1 сентября запланирована установка велосипедных парковочных стоек. Таким образом хотят обеспечить возможность для учеников и учителей добираться на работу на велосипедах.
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“Организация мест для парковки велосипедов – актуальное требование времени. Чтобы с началом учебного года ученики и учителя смогли добраться на учебу и работу на велосипедах, у 113 общеобразовательных учебных заведений Киева будут установлены 336 велосипедных парковочных стоек”, – написал Александр Густелев.
Он добавил, что в ближайшие месяцы у 204 учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева запланирована установка 678 велопарковок.
Напомним, велодорожка между Почтовой площадью и столичным мостом Патона, на которую киевские власти намерены потратить 170 млн гривен, еще в 2018 году стоила всего 30 млн гривен.
Фото: фейсбук Александра Густелева