Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева

Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева

Около 113 школ Киева до 1 сентября запланирована установка велосипедных парковочных стоек. Таким образом хотят обеспечить возможность для учеников и учителей добираться на работу на велосипедах.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александра Густелева в соцсети Фейсбук.

“Организация мест для парковки велосипедов – актуальное требование времени. Чтобы с началом учебного года ученики и учителя смогли добраться на учебу и работу на велосипедах, у 113 общеобразовательных учебных заведений Киева будут установлены 336 велосипедных парковочных стоек”, – написал Александр Густелев.

Он добавил, что в ближайшие месяцы у 204 учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева запланирована установка 678 велопарковок.

Напомним, велодорожка между Почтовой площадью и столичным мостом Патона, на которую киевские власти намерены потратить 170 млн гривен, еще в 2018 году стоила всего 30 млн гривен.

Фото: фейсбук Александра Густелева

 


Александр Кравченко, КиевВласть

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