2020-07-10
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Вчера, 9 июля, на Столичном шоссе в Киеве был выписан рекордный штраф з превышение веса автомобиля. Сумма штрафа составила 6,5 тыс. евро.
Об этом
“Общий вес нарушителя составила 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.
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Фото: фейсбук Департамента транспортной инфраструктуры
Александр Кравченко, КиевВласть