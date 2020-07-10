На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля

Вчера, 9 июля, на Столичном шоссе в Киеве был выписан рекордный штраф з превышение веса автомобиля. Сумма штрафа составила 6,5 тыс. евро.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в соцсети Фейсбук.

“Общий вес нарушителя составила 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.

Ранее KV сообщала, что за последние три месяца весовые комплексы на въездах в столицу проверили вес более 24 тыс. транспортных средств.

Фото: фейсбук Департамента транспортной инфраструктуры